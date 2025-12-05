В высотке в центре Грозного произошел взрыв

В Грозном произошел взрыв в высотном здании в районе Грозный-сити. Обрушилась часть остекления в центральной части небоскреба, видны следы пожара. По данным СМИ и местных Telegram-каналов, причиной взрыва могла стать атака беспилотника. Экстренные службы эвакуировали здание.

О пострадавших не сообщается. В целом ни о чем не сообщается – ни одно официальное ведомство Чечни или Грозного, чиновники – никто не комментирует произошедшее. Единственное косвенное подтверждение того, что регион подвергся атаке беспилотников – Росавиация объявляла о закрытии аэропортов Грозного, Магаса и Владикавказа.