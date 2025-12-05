Думе Нефтеюганска грозит роспуск: седьмой депутат лишился мандата

В Нефтеюганске суд удовлетворил требование прокурора о прекращении полномочий муниципального депутата в связи с нарушением законодательства о коррупции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, вопреки требованиям закона, депутат в справке о доходах, расходах и имуществе за 2021 год скрыл сведения о том, что является учредителем в коммерческой организации с многомиллионным оборотом.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия. Решением районного суда в удовлетворении требований прокурора отказано. Не согласившись с судебным актом, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке. Суд ХМАО-Югры решение суда первой инстанции отменил, полномочия депутата прекращены в связи с утратой доверия.

Имя депутата не называется, однако, по данным ТАСС, речь идет о депутате Иване Мурзине. Мурзин стал седьмым за 1,5 года депутатом думы Нефтеюганска, лишенным полномочий. В настоящее время в думе остается 19 из 25 депутатов. В случае, если депутатов останется 16 - думу ждет роспуск.

Ранее депутат думы Нефтеюганска Константин Черных лишился мандата, поскольку предоставил неполные и недостоверные сведения о полученных за 2021 год доходах от предпринимательской деятельности в размере свыше 8 млн рублей. В октябре прошлого года суд Нефтеюганска официально лишил полномочий депутата от "ЕР" Яна Коваля, купившего автомобиль Mercedes на бюджетные деньги. Также полномочий лишили Максима Мальчикова, Марата Миннигулова, Александра Дудича за сокрытие доходов. Депутат Рафаэль Галиев совершил сделки по приобретению транспорта на сумму свыше 140 млн руб. Это существенно превышает его доходы и доходы его семьи за последние три года и потерял мандат.

Кроме того, мандата лишился депутат Олег Газизов. Он сложил полномочия в связи с "возникшими личными обстоятельствами",