Матвиенко напомнила об историческом значении битвы под Москвой

Битва под Москвой во время Великой Отечественной войны является важнейшим историческим событием для России. Тогда решалась судьба Советского государства и всего человечества. Об этом напомнила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

5 декабря является одним из Дней воинской славы России - Днем начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Советская армия и народ приложили невероятные усилия, чтобы отбросить фашистов от Москвы, но был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии, а план молниеносной войны окончательно сорван. Это воодушевило советских людей, придало им силы, они еще сильнее поверили в Победу.

"Мы отдаем дань глубочайшего уважения участникам боев и труженикам тыла, чьи имена навсегда вписаны в военные хроники. Их героический подвиг, совершенный при обороне столицы, патриотизм, любовь и преданность Родине служат для нас нравственным ориентиром", - сказала Матвиенко.

В историографии битва под Москвой датируется с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Это было одно из главных сражений и ключевых моментов Великой Отечественной и Второй мировой войны. 5 декабря советские войска перешли в контрнаступление. Главным итогом битвы стало то, что немецкие войска были отброшены на 100-200 км. Полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская области. Это была первая стратегическая победа над вермахтом. Советский Союз также выиграл время, за которое завершилась эвакуация промышленности на Восток и перевод экономики на военные рельсы.