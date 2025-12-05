Россиян раздражает несправедливость в ситуации с квартирой Долиной

Россияне рассказали, что их больше всего возмущает в скандале с квартирой певицы Ларисы Долиной. Выяснилось, что главным раздражителем стала несправедливость обстоятельств, а не сама народная артистка, это данные опроса исследовательского центра "Робовокс" и компании "ОнИн", на которые ссылаются "Ведомости".

93,8% респондентов убеждены, что в спорной ситуации квартира должна оставаться у добросовестного покупателя. Социологи говорят, что это даже не гражданская солидарность, а глубинная, архитипичная установка: отбирать квартиру у добросовестного покупателя – несправедливо.

Исследователи отмечают, что никакой зависимости этого мнения от социально-демографических характеристик (пол, возраст, достаток, регион) нет – все придерживаются одной точки зрения.

Также абсолютное большинство респондентов считают, что продавец должен вернуть деньги покупателю, если суд принял решение о возврате квартиры. 93% россиян уверены, что неправильно переводить риски на покупателя в подобных ситуациях и он не должен нести ответственность за ошибки и просчеты продавца.