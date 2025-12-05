Вэнс: В ближайшие недели возможны "хорошие новости" по урегулированию на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что в ближайшие недели по вопросу урегулирования конфликта на Украине появятся "хорошие новости".

"Я думаю, что как бы то ни было, мы добились большого прогресса. Но мы еще не дошли до финишной черты», - заявил он в интервью NBC News.

Накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провел встречу в Майами с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. 2 декабря эти же представители США посетили Москву, где у них состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков после встречи, хотя компромиссы пока не найдены и саммит лидеров не готовится, диалог будет продолжен.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News сообщил, что камнем преткновения в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.