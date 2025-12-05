В Темрюке в результате атаки БПЛА повреждена портовая инфраструктура

Из-за атаки БПЛА повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке (Краснодарский край). Об этом сообщает региональный оперштаб.

В результате атаки произошло возгорание. На месте работают экстренные службы. По предварительной информации пострадавших нет, персонал эвакуирован.

Ночью взрывы были слышны над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края. В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на вылет и посадку воздушных судов.