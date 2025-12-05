В Госдуме предложили привлекать частные клиники для оказания помощи по ОМС

В Госдуме предложили активнее привлекать частную медицину к оказанию помощи по ОМС, в том числе в рамках диспансеризации, поскольку даже при наличии средств кратно увеличить число поликлиник и врачей в них не получится.

"Даже при наличии денег быстро больницы не построить и врачей не подготовить — нужно привлекать частный сектор. В том числе для проведения массовой диспансеризации населения", — цитирует ТАСС главу "Справедливой России" Сергея Миронова.

Он также предложил ввести прямые выплаты компенсаций россиянам, которые обращались в платные медучреждения.

Сейчас некоторые виды медицинской помощи оказываются частными клиниками по полисам ОМС. Например, программы ЭКО.