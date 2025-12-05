В Екатеринбурге суд вернул миллион рублей, похищенный у дочери погибшего бойца СВО

В Екатеринбурге суд вернул часть денег, похищенных мошенниками у дочери погибшего участника специальной военной операции.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, жительница уральской столицы, действуя под влиянием неизвестных, перевела на чужие банковские счета более 2 млн рублей. Деньги были частью выплаты, полученной в связи с гибелью ее отца на СВО.

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве были установлены три человека, которым дочь перевела 1 млн рублей. Прокуратура направила иски в суд о взыскании с владельцев счетов сумм неосновательного обогащения. Все иски были удовлетворены.

Расследование продолжается. Устанавливаются остальные владельцы счетов, на которые были перечислены деньги родственницы погибшего бойца.

Напомним, недавно на Урале отправили в колонию мошенницу, похитившую деньги у матери участника СВО.