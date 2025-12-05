Зеленский: Киев намерен получить данные о встрече Путина и Уиткоффа

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в Telegram о том, что Киев намерен получить полную информацию о переговорах президента России Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.

"Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало в России", — говорится в заявлении президента Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский должен был встретиться в Брюсселе с Уиткоффом и зятем президента США, предпринимателем Джаредом Кушнером, но встреча была отменена.