Суд приговорил к пожизненному заключению приказавшего сбить Ил-76 военного ВСУ

Суд вынес заочный пожизненный приговор украинскому полковнику Николаю Дзяману (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого признал виновным в том, что он отдал приказ сбить Ил-76 с украинскими пленными.

Второй западный окружной военный суд признал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ виновным в совершении теракта (ст. 205 УК РФ). Согласно версии следствия, в мае 2023 года подчиненные Дзямана по его приказу сбили российские Су-34, Су-35 и два вертолета Ми-8 в небе над Брянской областью, что привело к гибели девяти летчиков.

Кроме того, суд установил, что именно этот военнослужащий отдал приказ на поражение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в январе 2024 года, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и три сопровождающих.

Помимо пожизненного лишения свободы с Дзямана взыскано свыше 4 млрд руб. в пользу Минобороны РФ и более 14 млн руб. в качестве компенсации морального вреда родственникам погибших. Полковник, объявленный в международный розыск, заочно арестован, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что самолет с пленными был сбит ракетой "Patriot" 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ.