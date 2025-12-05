05 Декабря 2025
В России
Происшествия В России
Фото: Накануне.ru

Суд приговорил к пожизненному заключению приказавшего сбить Ил-76 военного ВСУ

Суд вынес заочный пожизненный приговор украинскому полковнику Николаю Дзяману (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого признал виновным в том, что он отдал приказ сбить Ил-76 с украинскими пленными.

Второй западный окружной военный суд признал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ виновным в совершении теракта (ст. 205 УК РФ). Согласно версии следствия, в мае 2023 года подчиненные Дзямана по его приказу сбили российские Су-34, Су-35 и два вертолета Ми-8 в небе над Брянской областью, что привело к гибели девяти летчиков.

Кроме того, суд установил, что именно этот военнослужащий отдал приказ на поражение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в январе 2024 года, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и три сопровождающих.

Помимо пожизненного лишения свободы с Дзямана взыскано свыше 4 млрд руб. в пользу Минобороны РФ и более 14 млн руб. в качестве компенсации морального вреда родственникам погибших. Полковник, объявленный в международный розыск, заочно арестован, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что самолет с пленными был сбит ракетой "Patriot" 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ.

Теги: суд, приговор, самолет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.07.2025 10:50 Мск СК: Самолет с пленными был сбит ракетой "Patriot" 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ
Ранее 25.06.2024 15:41 Мск СК установил подразделения ВСУ, которые могли сбить Ил-76
Ранее 18.03.2024 01:37 Мск Путин поручил СКР обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 с пленными
Ранее 01.03.2024 08:07 Мск Москалькова: РФ готова передать Украине тела погибших в крушении Ил-76
Ранее 08.02.2024 12:50 Мск В Оренбурге простились с членами экипажа сбитого Ил-76, они посмертно награждены Орденами мужества
Ранее 06.02.2024 08:56 Мск Госдеп отказался комментировать данные об уничтожении Ил-76 при помощи ЗРК Patriot
Ранее 06.02.2024 00:09 Мск Украинский омбудсмен не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76
Ранее 05.02.2024 19:38 Мск Путин обсудил с главой ОАЭ сектор Газа и сбитый Ил-76
Ранее 04.02.2024 20:52 Мск Зеленский может обвинить Залужного в крушении Ил-76
Ранее 03.02.2024 11:23 Мск ВСУ располагают пятью батареями ЗРК Patriot - источник
Ранее 02.02.2024 13:48 Мск ТАСС: ВСУ подготовили атаку на Ил-76 заранее
Ранее 02.02.2024 10:07 Мск Песков: Кремль не получал обращений от Киева о телах погибших в Ил-76
Ранее 01.02.2024 15:47 Мск СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76
Ранее 01.02.2024 14:45 Мск ТАСС: Американцы могли быть в расчете ЗРК Patriot, атаковавшего Ил-76
Ранее 01.02.2024 14:16 Мск "Мы людоедов ни о чем не просим": Госдума обратилась к Конгрессу США по поводу сбитого Ил-76
Ранее 01.02.2024 13:21 Мск Самолет Ил-76 под Белгородом сбили из американского комплекса Patriot – СКР
Ранее 01.02.2024 08:26 Мск Госдума обратится к Конгрессу США по поводу катастрофы Ил-76 под Белгородом
Ранее 31.01.2024 19:27 Мск Путин: Ил-76 был сбит американской системой Patriot
Ранее 31.01.2024 14:05 Мск Экспертиза предварительно подтвердила, что Ил-76 был сбит западной ракетой
Ранее 30.01.2024 11:00 Мск Обломки сбитого в Белгородской области Ил-76 вывозят с места крушения
Ранее 29.01.2024 12:06 Мск Получены предварительные данные расшифровки самописцев Ил-76
Ранее 27.01.2024 20:38 Мск На Украине подтвердили подлинность списка погибших пленных с Ил-76
Ранее 26.01.2024 21:17 Мск Следователи установили точку размещения зенитно-ракетного вооружения, поразившего самолет Ил-76
Ранее 26.01.2024 12:15 Мск Состояние черных ящиков сбитого Ил-76 пригодно для расшифровки
Ранее 26.01.2024 08:36 Мск Полянский назвал выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76 параноидальным
Ранее 26.01.2024 00:02 Мск СК обнародовал кадры с места крушения Ил-76
Ранее 25.01.2024 20:46 Мск Возбуждено уголовное дело по факту крушения Ил-76 в Белгородской области
Ранее 25.01.2024 15:38 Мск На месте крушения Ил-76 нашли, предположительно, элементы ракеты
Ранее 25.01.2024 13:46 Мск Ил-76 сбил украинский Patriot – французский военный источник
Ранее 25.01.2024 10:43 Мск Найдены бортовые самописцы с упавшего под Белгородом Ил-76
Ранее 25.01.2024 10:20 Мск Песков отреагировал на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76
Ранее 25.01.2024 08:50 Мск Зеленский не подтвердил и не опроверг причастность ВСУ к катастрофе Ил-76
Ранее 25.01.2024 08:05 Мск Власти Оренбуржья назвали фамилии членов экипажа разбившегося Ил-76
Ранее 25.01.2024 01:21 Мск Командиром сбитого Ил-76 был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин
Ранее 24.01.2024 20:22 Мск Лавров: РФ запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76
Ранее 24.01.2024 19:49 Мск Генштаб ВСУ дал понять, что сбил Ил-76 со своими военными
Ранее 24.01.2024 16:25 Мск МИД: Катастрофа с Ил-76 поставила под вопрос любые договоренности с Киевом
Ранее 24.01.2024 15:31 Мск ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет при инциденте с Ил-76
Ранее 24.01.2024 15:13 Мск Сенатор: Экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии
Ранее 24.01.2024 14:35 Мск Свердловский депутат Госдумы предложил посмертно наградить пилотов Ил-76
Ранее 24.01.2024 14:23 Мск Экипаж Ил-76 пожертвовал собой, чтобы не дать самолету упасть на село Яблоново
Ранее 24.01.2024 14:09 Мск Картаполов: Следом за упавшим Ил-76 летел еще один самолет, его успели развернуть
Ранее 24.01.2024 13:15 Мск Госдума примет обращение к парламентам США и Германии в связи с катастрофой Ил-76
Ранее 24.01.2024 13:02 Мск Песков - о крушении Ил-76: Будем разбираться
Ранее 24.01.2024 12:29 Мск Минобороны: На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ
Ранее 24.01.2024 12:06 Мск Очевидцы сообщают о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области

