Путин прокомментировал возможность бессмертия

Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности бессмертия, заявил: "Все конечно. Только господь Бог вечен ".

Это мнение он высказал в интервью телеканалу India Today. При этом президент уверен в возможности значительного увеличения продолжительности жизни людей. В качестве доказательства он привёл позитивную динамику в Индии, достигнутую благодаря развитию системы здравоохранения.

По словам главы государства, искусственный интеллект и генная инженерия открывают новые горизонты в создании лекарств и медицине будущего.

Ранее Путин и китайски лидер Си Цзиньпин обсудили перспективы биотехнологий, пересадки органов и жизни до 150 лет. Об этом они разговаривали во время неофициального общения перед парадом в Пекине, посвященным окончанию Второй мировой войны.