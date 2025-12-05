Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к разбирательству с квартирой

Судьбу квартиры певицы Ларисы Долиной в Верховном суде теперь будут решать с участием новых фигурантов дела.

В процесс вступила дочь исполнительницы Ангелина, которая выступает как заинтересованное лицо — и самостоятельно, а также как законный представитель своей малолетней дочери.

Кроме них, к делу в качестве третьего лица привлечена осуждённая мошенница Анжела Цырульникова, обманувшая артистку, сообщают "Ведомости".

Ранее Верховный суд назначил дату рассмотрения жалобы на решение нижестоящих инстанций по иску Долиной к Полине Лурье, согласно которому покупательнице пришлось вернули артистке квартиру. Рассматривать дело начнут 16 декабря.