Стало известно об угрозе демографического коллапса на Украине

Украина переживает острый демографический кризис.

Численность населения страны, составлявшая до февраля 2022 года 42 млн человек, в настоящее время упала ниже 36 млн, а к 2051 году может сократиться до 25 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз Института демографии НАН Украины. По оценке Всемирной книги фактов ЦРУ за 2024 год, Украина имеет один из самых неблагоприятных демографических балансов в мире: на одно рождение приходится примерно три смерти. Власти страны также констатируют резкое падение продолжительности жизни.

Эксперты предупреждают, что для восстановления экономики и обороноспособности после конфликта потребуются миллионы людей. Однако, по прогнозам Центра экономической стратегии, от 1,7 до 2,7 млн из 5,2 млн уехавших с начала конфликта украинцев могут не вернуться. Потенциально к ним добавятся сотни тысяч мужчин призывного возраста.

Отмечается, что демографический спад начался задолго до 2022 года — с 2001 года страну покинули миллионы людей, спасаясь от экономических проблем и коррупции.