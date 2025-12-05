ЕК включила Россию в список стран с высоким риском по отмыванию денег и финансированию терроризма

Европейская комиссия официально включила Россию в перечень юрисдикций с высоким уровнем риска по отмыванию денег и финансированию терроризма.

Окончательное вступление решения в силу ожидается через месяц, если против него не выступят Европарламент и Совет ЕС. Росфинмониторинг отреагировал критикой, назвав этот шаг политически мотивированным.

В ведомстве подчеркнули, что европейская сторона не привела конкретных претензий к российской системе противодействия финансовым преступлениям.

Эксперты предупреждают о практических последствиях. Как заявил адвокат Роман Кузьмин, для российских компаний и граждан это обернется усиленными проверками при работе с европейскими банками — от открытия счетов до проведения транзакций. Кроме того, по словам финансового консультанта Вадима Погосьяна, под ударом могут оказаться схемы перевода средств в ЕС через третьи "дружественные" страны, которые теперь также попадут под повышенное внимание регуляторов, сообщает Forbes.