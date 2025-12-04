Бывший глава Банка России Сергей Дубинин скончался

Сергей Дубинин, занимавший до 1998 года пост председателя Банка России, скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

"На этом посту Сергей Константинович внес большой вклад в реализацию стабилизационной экономической программы, выход экономики из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода, оказал значительное влияние на формирование банковской системы страны. Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Сергея Константиновича", - говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Напомним, что Банк России Дубинин возглавлял с ноября 1995 года по сентябрь 1998-го. После этого он работал финансовым директором РАО "ЕЭС России" и входил в наблюдательный совет ВТБ. С 2014-го по 2023 год занимал должность заведующего кафедрой МГУ, а после стал научным руководителем кафедры финансов и кредита экономического факультета вуза.