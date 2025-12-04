Грузия вводит обязательную медстраховку для въезда в страну

Начиная с 1 января 2026 года Грузия будет требовать от туристов предоставлять обязательный страховой полис медицинского страхования и страховку от несчастных случаев. Об этом сообщает туроператор "ПАКС".

"По информации Национальной администрации туризма Грузии, с 1 января 2026 года для въезда в Грузию туристам нужно будет иметь при себе страховой полис медицинского страхования и страхования от несчастных случаев на грузинском или английском языке", - говорится в сообщении.

Там также сказано, что страховая сумма полиса должна составлять не менее 30 000 USD. Полис должен быть выдан с момента въезда на весь период пребывания в Грузии.

Как утверждает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу туроператора "Интурист", согласно закону все, кто едет за границу через туроператоров, должны быть застрахованы.