04 Декабря 2025
Общество Оренбургская область
Фото: max.ru/solntsev_official

Евгений Солнцев в ходе прямой линии сообщил, что "беспрецедентная по масштабам работа по строительству и ремонту школ" в Оренбуржье будет продолжена

Сегодня, 4 декабря, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев провел прямую линию  с жителями региона. Интерес к мероприятию был очень большой, вопросы на прямую линию принимались с 24 ноября на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», в чат-бот национального мессенджера МАХ. И уже на начало эфира было зафиксировано порядка 2 тысяч обращений оренбуржцев , а к моменту завершения мероприятия общее число обращений уже составляло около 4 тысяч.

(2025)|Фото: max.ru/solntsev_official

Одной из первых тем, которую подняли жители региона были вопросы о продолжении модернизации школьных зданий в Оренбургской области.

Евгений Солнцев заявил: «В регионе проводится беспрецедентная по своим масштабам работа по строительству и ремонту школ».

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Так, за шесть лет на строительство новых образовательных учреждений было затрачено более 21 миллиарда рублей. 

Губернатор заверил оренбуржцев, что работы по модернизации образовательной системы будут продолжены. В частности, в 2026 году будет продолжат строительство школ на 1135 мест учащихся в Оренбургском районе – в сёлах Южный Урал и Ивановка. Финансирование работ составит 1,7 млрд рублей.

Также будет осуществлен капитальный ремонт сразу восьми образовательных учреждений региона. Затраты на их проведение составят 1,3 млрд рублей.

 

