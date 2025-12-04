Депутаты Заксобрания Краснодарского края одобрили дополнительные меры соцподдержки многодетных семей региона

На состоявшемся 4 декабря заседании ЗСК были внесены изменения в закон «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае».

Как отметил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша, на Кубани сейчас проживают 809 тысяч семей, в которых воспитываются 1,4 млн детей, 330 тысяч из которых растут в многодетных семьях. Их в крае насчитывается уже 95 тысяч.

В 2025 году на соцподдержку семей с детьми направлено 33,6 млрд рублей.

Министр сообщил, что в рассматриваемый закон вносятся поправки, направленные на расширение мер соцподдержки многодетных семей. В частности закрепляется предоставление краевого материнского (семейного) капитала при рождении (усыновлении, удочерении) помимо третьего ребенка на четвертого ребенка и последующих детей.

В этом году его размер составил порядка 161 тысячу рублей, проводится его ежегодная индексация. Эти средства могут быть направлены семьями на улучшение жилищных условий, газификацию, образование и медицинскую реабилитацию детей.

В новой редакции закона также предусматривается сохранение мер соцподдержки для многодетных семей с детьми-инвалидами, для которых продлевается право на социальную помощь до достижения детьми-инвалидами возраста 23-х лет независимо от того, учатся они или нет.

Кроме этого, законопроект упрощает порядок выдачи удостоверения многодетных семей. Теперь этот статус подтверждается, даже если один из родителей зарегистрирован в Краснодарском крае, независимо от места жительства второго родителя.

В ходе обсуждения руководитель фракции КПРФ в ЗСК Павел Соколенко отметил, что в последние годы прослеживается динамика снижения запросов от многодетных семей на использование регионального маткапитала. Министр пояснил, что это происходит из-за уменьшения берущих ипотечные кредиты на жилье в связи с их «подорожанием».





Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который принимал участие в работе парламентской сессии, обратил внимание на необходимость соблюдать последовательность в этом вопросе – не только увеличивать размер маткапитала и количество его получающих, но и рассматривать возможности расширения направлений его использования. Поэтому было дано соответствующее поручение профильным ведомствам.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что рассматриваемый закон в череде принимаемых в этом году один из основополагающих, базовых. Спикер парламента Кубани поручил профильным комитетам во взаимодействии с муниципальными образованиями с приглашением представителей всех политических фракций подключиться к работе по проработке расширения дополнительных вариантов использования регионального маткапитала.

Комментируя принятое решение, руководитель кубанского парламента отметил, что при выстраивании приоритетов в социальной политике на Кубани всегда уделялось особое внимание поддержке многодетных семей, число которых за последнее десятилетие увеличилось в крае почти в 2 раза.

«Безусловно, подобная динамика стала возможной благодаря в том числе серьезному участию федерального центра и помощи, оказываемой многодетным на региональном уровне. Законопроектом, разработанным в развитие соответствующего Указа Президента, мы увеличиваем на Кубани кратность такой меры, как получение материнского капитала. Теперь он будет выдаваться не разово – за третьего или четвертого ребенка, а многократно – за третьего и всех последующих детей. Уверен, это станет логичным продолжением работы, проводимой органами госвласти по поддержке материнства и детства в целом», – считает Юрий Бурлачко.