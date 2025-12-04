Депутаты Заксобрания Краснодарского края одобрили дополнительные меры соцподдержки многодетных семей региона

04 Декабря 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Депутаты Заксобрания Краснодарского края одобрили дополнительные меры соцподдержки многодетных семей региона

На состоявшемся 4 декабря заседании ЗСК были внесены изменения в закон «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае».

Как отметил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша, на Кубани сейчас проживают 809 тысяч семей, в которых воспитываются 1,4 млн детей, 330 тысяч из которых растут в многодетных семьях. Их в крае насчитывается уже 95 тысяч.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

В 2025 году на соцподдержку семей с детьми направлено 33,6 млрд рублей.

Министр сообщил, что в рассматриваемый закон вносятся поправки, направленные на расширение мер соцподдержки многодетных семей. В частности закрепляется предоставление краевого материнского (семейного) капитала при рождении (усыновлении, удочерении) помимо третьего ребенка на четвертого ребенка и последующих детей.

В этом году его размер составил порядка 161 тысячу рублей, проводится его ежегодная индексация. Эти средства могут быть направлены семьями на улучшение жилищных условий, газификацию, образование и медицинскую реабилитацию детей.

В новой редакции закона также предусматривается сохранение мер соцподдержки для многодетных семей с детьми-инвалидами, для которых продлевается право на социальную помощь до достижения детьми-инвалидами возраста 23-х лет независимо от того, учатся они или нет.

Кроме этого, законопроект упрощает порядок выдачи удостоверения многодетных семей. Теперь этот статус подтверждается, даже если один из родителей зарегистрирован в Краснодарском крае, независимо от места жительства второго родителя.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

В ходе обсуждения руководитель фракции КПРФ в ЗСК Павел Соколенко отметил, что в последние годы прослеживается динамика снижения запросов от многодетных семей на использование регионального маткапитала. Министр пояснил, что это происходит из-за уменьшения берущих ипотечные кредиты на жилье в связи с их «подорожанием».

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который принимал участие в работе парламентской сессии, обратил внимание на необходимость соблюдать последовательность в этом вопросе – не только увеличивать размер маткапитала и количество его получающих, но и рассматривать возможности расширения направлений его использования. Поэтому было дано соответствующее поручение профильным ведомствам.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что рассматриваемый закон в череде принимаемых в этом году один из основополагающих, базовых. Спикер парламента Кубани поручил профильным комитетам во взаимодействии с муниципальными образованиями с приглашением представителей всех политических фракций подключиться к работе по проработке расширения дополнительных вариантов использования регионального маткапитала.

Комментируя принятое решение, руководитель кубанского парламента отметил, что при выстраивании приоритетов в социальной политике на Кубани всегда уделялось особое внимание поддержке многодетных семей, число которых за последнее десятилетие увеличилось в крае почти в 2 раза.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

«Безусловно, подобная динамика стала возможной благодаря в том числе серьезному участию федерального центра и помощи, оказываемой многодетным на региональном уровне. Законопроектом, разработанным в развитие соответствующего Указа Президента, мы увеличиваем на Кубани кратность такой меры, как получение материнского капитала. Теперь он будет выдаваться не разово – за третьего или четвертого ребенка, а многократно – за третьего и всех последующих детей. Уверен, это станет логичным продолжением работы, проводимой органами госвласти по поддержке материнства и детства в целом», – считает Юрий Бурлачко.

