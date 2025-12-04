ОАК хочет наладить производство "Суперджетов" в Индии

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") собирается совместно с индийской госкорпорацией HAL запустить производство самолета "Суперджет" в Индии, сообщил глава ОАК Вадим Бадеха. Одной из целей проекта является поставка производимых в Индии комплектующих в Россию.

В России, напомним, производство импортозамещенного "Суперджета" запустить до сих пор не могут.

"Мы ставим перед собой задачу не только освоить на индийских предприятиях производство компонентов, агрегатов, систем наших самолетов - я уверен, что с этим безусловно справится индийская промышленность: это и радиоэлектроника, и обрабатывающая промышленность, и металлургия. Но ставим мы перед собой задачу такую, чтобы индийские предприятия, которые будут производить эти компоненты, элементы, агрегаты в том числе поставляли их и на российский конвейер", - цитирует Бадеху ТАСС. Топ-менеджер рассчитывает, что это позволит снизить стоимость компонентов для российского производства.

В августе 2025 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял о планах по производству в том числе "Суперджета" в России: "Финишная лента уже близко. По МС-21 ждем завершения сертификационных испытаний в следующем году, по "Суперджету-100" и Ил-114-300 – в этом. В 2026 году должны стартовать первые поставки самолетов всех трех типов авиакомпаниям".