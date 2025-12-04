Лондон ввел санкции против РФ за якобы отравление британки "Новичком" в 2018 году

Лондон ввел санкции в отношении Главного управления Генерального штаба ВС России и 11 человек, якобы связанных с этим ведомством.

Как говорится в заявлении британского МИД, рестрикции введены в свете публикации итогов расследования обстоятельств смерти британки Дон Стерджес. Она скончалась в 2018 году после контакта с отравляющим веществом, которое британские власти считают "Новичком" российского происхождения, напоминает ТАСС.

Напомним, летом 2018 года Дон Стерджес умерла от воздействия "неизвестного вещества". Daily Mail сообщала, что люди, отравившиеся в Эймсбери, нашли флакон духов и распылили его на себя.

Сообщалось, что 45-летний британец Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко. В ходе беседы он попросил о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что именно Роули подобрал флакон от духов, в котором якобы содержался нервно-паралитический газ "Новичок". Он подарил духи своей подруге Дон Стерджес. Сам Роули находился в критическом состоянии, полиция вела расследование версии об отравлении.