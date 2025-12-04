В мэрии Екатеринбурга выбрали три лучших эскиза для памятника героям СВО

Определены три лучшие работы на конкурсе эскизного проекта скульптуры, посвященной героям специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По его словам, всего было принято 11 заявок на участие как от творческих коллективов, так и индивидуальных скульпторов. Из 18 эскизных проектов жюри выбрали три лучших, авторами которых стали консорциум "Баймуханов и Исаев", Стритович Денис Анатольевич и Павлюченко Евгений Сергеевич.

"Позже вместе с архитекторами, художниками, представителями общественности и депутатами определим из тройки победителя. Уверен, выбранная скульптурная композиция станет ярким символом нашей благодарности и памяти, а также напоминанием о важности единства, мужества и стойкости в трудные времена", - написал градоначальник.

Место, где будет размещен памятник, пока не определено. Некоторые из авторов уже предложили свои локации, однако подходящая будет выбрана после определения победителя, чтобы и памятник и место смогли в полной мере раскрыть идею автора.