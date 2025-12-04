04 Декабря 2025
Происшествия В России
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Верховный суд оставил без изменения приговор сжегшему Коран Журавелю

Верховный суд оставил без изменения приговор Никите Журавелю по делу о государственной измене.

Коллегия по уголовным делам, рассмотрев кассационную жалобу, не нашла оснований для изменения приговора", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Напомним, по совокупности преступлений Журавелю было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, в марте 2023 г. Журавель отправил сотруднику Службы безопасности Украины видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику армии России, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

В конце февраля 2024 г. Никита Журавель, которому вменяли сжигание Корана, получил три с половиной года колонии общего режима. Его обвиняли по двум статьям УК: "хулиганство, совершенное группой лиц по мотивам религиозной ненависти", и "оскорбление чувств верующих". Хотя правонарушение было совершено в Волгограде, Журавеля этапировали в чеченский Грозный и судили там же.

Во время следствия 20-летнего Журавеля избили. СМИ сообщали, что нападавшим был несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров. Кадыров-старший не отрицал, что его сын участвовал в избиении в СИЗО, но силовики не нашли поводов для проверок и возбуждения уголовного или административного дела. В МВД отказались возбуждать уголовное дело, сославшись на 15-летний возраст Адама Кадырова: по закону за подобные преступления ответственны лица, достигшие шестнадцати лет.

Теги: никита журавель, коран, госизмена


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

