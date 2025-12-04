04 Декабря 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Рост добычи российской нефти и расширение экспорта газа в Азию в 2026 году прогнозируют аналитики ВТБ

В 2026 году объем добычи нефти может вырасти почти на 6% — до 9,7 млн барр./сут., при условии дальнейшего смягчения ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Средний объём добычи нефти в России по итогам 2025 года составит 9,2 млн барр./сут., без учёта газового конденсата. Об этом на 16-м инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЁТ!» заявил член правления банка Виталий Сергейчук.

Мировой спрос на нефть продолжит расти до 2050 года со средним темпом около 0,5% в год. По данным ВТБ, к 2030 году глобальный спрос достигнет 107,6 млн барр./сут., а к 2035 году превысит 110 млн барр./сут.

По оценкам ВТБ, к 2030 году экспорт российского трубопроводного газа в Китай увеличится в 1,5 раза по сравнению с ожидаемым уровнем 2025 года, достигнув 56 млрд куб. м в год. Из них 44 млрд куб. м придутся на поставки по магистрали «Сила Сибири», а 12 млрд куб. м — по Дальневосточному маршруту.

«Российская энергетика адаптируется к новой конфигурации мирового рынка. Рост поставок на Восток и устойчивый глобальный спрос на нефть создают фундамент для долгосрочного развития отрасли. Наши прогнозы показывают: российские компании не только сохраняют стабильность, но и формируют новые точки роста, укрепляя свои позиции в мировой энергетической архитектуре», - отметил Виталий Сергейчук.

Теги: добыча нефти, экспорт газа в азию, втб


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

