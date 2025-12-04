ВНЖ Испании для финансово независимых: как подтвердить доход, если он из криптоактивов

Королевство Испания остается одной из самых комфортных стран для переезда финансово независимых иностранцев. По последним данным компании Mirsatori, за год некоммерческое разрешение на проживание в стране получили более 74 700 человек, это на 14,5 % больше по сравнению с предыдущим периодом. Причина тому — сочетание высокого уровня жизни (мягкий климат, развитая инфраструктура и медицина) и действующей иммиграционной программы «residencia no lucrativa». Последняя дает возможность иностранцу жить в стране ЕС, если он подтвердит достаточный уровень дохода.

В ноябре 2024 года власти Испании обновили иммиграционный регламент, новые положения вступили в силу в мае 2025 г. В них конкретизированы требования по информации, которая должна указываться в финансовых документах, подаваемых при оформлении ВНЖ. При этом остались прежними условия, касающиеся минимальной суммы дохода ФНЛ.

Многих криптоинвесторов и трейдеров волнует вопрос: можно ли доказать финансовую состоятельность и получить испанский ВНЖ, если доход это позволяет, но он только в виртуальной валюте? Ответ — можно. Для этого нужно конвертировать легально полученные токены в фиат, разместить деньги на вашем счете и «упаковать» их в документы, которые будут понятны консульству.

Что такое «residencia no lucrativa»

«Residencia no lucrativa» (нерабочее / некоммерческое разрешение на проживание) — это испанский ВНЖ для финансово независимых лиц (ФНЛ), который дает право жить в стране минимум 1 год, но не позволяет работать по найму или вести бизнес. Вы можете проживать в любом регионе королевства, пользоваться местной медициной, инфраструктурой, банковской системой. Программа позволяет переехать в Испанию сразу вместе с семьей — супругой/-м и детьми-иждивенцами.

При этом, в отличие от других категорий ВНЖ, вам не нужно, например, искать работу или создавать компанию. Важно лишь доказать, что у вас есть деньги на весь период проживания. Подразумевая «достаточность средств», государство просит показать не разовую сумму на день, а финансовую ситуацию, при которой вы способны оплачивать свои расходы без работы и без обращения за социальными пособиями.

Андрис Каушелис, генеральный менеджер международной юридической компании Mirsatori:

«Для Испании не имеет значения, из какого источника вы получили доход. Важно лишь, чтобы средства были легальными, документально подтвержденными и оставались доступными на протяжении всего срока действия ВНЖ. Мы помогаем клиентам подготовить все необходимые выписки, отчеты и другие подтверждающие документы, которые ясно и полно отражают требуемую информацию.»

Необходимый минимум для получения ВНЖ рассчитывается на основе установленного публичного индикатора дохода — IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Для основного заявителя требуется минимум 400 % IPREM в месяц, на членов семьи — дополнительно по 100 % на каждого.

Формула расчета на год:

IPREM х 4 х 12 + IPREM х 12 х Z, где Z — количество членов семьи.

Публичный индикатор дохода меняется каждый год. На дату публикации этой статьи установлен месячный показатель 600 EUR. Исходя из этой суммы, рассчитаем по формуле минимальный доход для семьи из 3 человек:

600 х 4 х 12 + 600 х 12 х 2 = 28 800 + 14 400 = 43 200 EUR на 1 год.

Что консульство хочет увидеть в папке документов

При подаче на «residencia no lucrativa» нужно приложить к заявлению:

банковские выписки на ваше имя за последние 3–6 месяцев — при накоплениях важно, чтобы был стабильный остаток, а при регулярном доходе нужно показать видимые поступления;

налоговую декларацию (если вы ее подавали) — подтверждает законность полученных денег;

отчеты с криптобиржи или кастодиана, где видно баланс на конкретную дату, историю операций, подтверждение регистрации аккаунта на ваше имя (процедура KYC — «знай своего клиента»).

медстраховку без франшизы — полис от лицензированной в Испании фирмы с покрытием на весь период проживания;

если требуется — нотариально заверенный аффидевит с кратким описанием причины переезда, указанием места жительства в королевстве минимум на первые 3 месяца, обязательством не получать доход в стране;

базовые документы — загранпаспорт, фото, справки о несудимости и об отсутствии заболеваний, квитанцию об уплате сбора.

Андрис Каушелис, генеральный менеджер Mirsatori:

«Банковская выписка — ключевой документ для иммиграционного офицера. Именно она показывает остаток средств, движение по счету и стабильность вашего финансового положения. Это универсальный язык, понятный всегда, даже если доход поступает из криптовалюты. Если средства зачисляются на ваш личный счет и вы можете подтвердить всю цепочку операций, никаких вопросов не возникнет.»

Как подтвердить доход для ВНЖ, если он в крипте

Для испанских властей не имеет значения, каким именно способом вы заработали свой капитал — с криптовалюты, акций, бизнеса или ренты. Сам факт обмена виртуальной валюты на фиат считается законной операцией. При подаче на ВНЖ для ФНЛ вам нужно показать реальные деньги на банковском счету и доказать, что они легальны. Консул или иммиграционный офицер не будет анализировать блокчейн, он смотрит исключительно на прозрачность и доказуемость: откуда поступили средства, в каком объеме, есть ли движение по счету и насколько стабилен ваш доход. Вот три практических сценария, которые вы можете использовать.

1. Конвертируем часть портфеля и держим на счете

Этот способ подойдет, если у вас уже есть достаточный запас криптовалюты и вы готовы заранее провести его часть через банк. За 2–3 месяца до подачи запроса на ВНЖ переведите нужную сумму в евро и внесите ее на свой счет. В банковской выписке, которую вы приложите к заявлению, должно быть видно, что деньги находятся на счете, движения минимальны, а остаток позволяет покрывать расходы на запрашиваемый период проживания.

Дополнительно представьте отчеты от криптосервиса. Это могут быть форматы CSV (таблица с датами, суммами, валютой и типами операций), API (данные, сформированные биржей / кастодианом автоматически по вашему запросу) или документ, скачанный из вашего личного кабинета на криптоплатформе. Главное, чтобы была четко видна цепочка «продажа → вывод → поступление в банк».

2. Показываем регулярный доход

Если вы получаете доход в виде периодических выплат от сделок, связанных с криптоактивами, для получения испанского ВНЖ нужно не только подтвердить его размер, но и продемонстрировать регулярность. Фактически получение доходов от криптовалюты — это аналог процентов по депозиту, только с использованием специальных платформ и цифровых активов, которые затем переводятся в фиатные деньги.

Рекомендуемые шаги:

если ваш актив участвует в стейкинге, лендинге, процентных продуктах, купонах — сохраните все отчеты выплат;

сделайте цепочку платежей за последние 6–12 месяцев — скриншоты отчетов сервиса об историях операций (с датами, суммами, типом начислений) + записи о поступлениях на ваш банковский счет (чтобы было четко видна схема «сервис → банк»).

Будет лучше, если провайдер криптоуслуг, с которым вы сотрудничаете, лицензирован в ЕС. В 2023 году Европарламентом был принят Регламент (ЕС) 2023/1114 — документ, регулирующий рынки цифровых активов и известный как MiCA. Он действует на всей территории Европейского союза, в том числе в Испании. Все поставщики криптосервисов (CASP), работающие на территории ЕС, подчиняются этому регламенту и получают лицензии только при полном соответствии установленным требованиям. Поэтому сотрудничество с криптопровайдером из Евросоюза уже само по себе вызывает доверие, это убедительный аргумент для иммиграционного офицера.

Избегайте DeFi-проектов — децентрализованных протоколов с нестабильными смарт-контрактами и без прозрачных отчетов. При использовании таких продуктов сложно или даже невозможно продемонстрировать цепочку платежей, а без нее вы не докажете финансовую самодостаточность.

3. Фиксируем крупный капитал после продажи

Еще один путь — продать активы или их часть за крупную сумму и показать, что именно эта сделка станет вашим источником средств для проживания в Испании. Однако продемонстрировать крупную сумму на криптокошельке недостаточно. Для подтверждения финансовой состоятельности нужна четкая цепочка: кастодиан / биржа → продажа → ваш счет в банке → выписка. Поэтому вам нужно подготовить:

договор купли-продажи (SPA — Sales and Purchase Agreement) либо выписки из биржи, показывающие, что вы продали активы;

отчеты биржи / кастодиана, показывающие перевод фиатной суммы на ваш банковский счет;

налоговую декларацию (если применимо), в которой отражена прибыль от этого соглашения;

выписку от банка с остатком после сделки и движением.

Важно учесть, что такая операция считается пассивным доходом, и именно на этом основании вам откроют визу в Испанию. Работать в стране по этому ВНЖ не разрешают, соответственно, вы можете рассчитывать только на деньги от продажи криптоактивов.

Как в Mirsatori сопровождают такие кейсы

Международная юридическая компания Mirsatori помогает финансово независимым людям с прозрачным и понятным доходом оформить ВНЖ Испании в срок от 4 месяцев. При этом сами по себе виртуальные активы не являются препятствием — миграционные специалисты работают со всеми законными источниками средств. Если крипта получена легально, мы поможем собрать досье, которое подтвердит ваше право участвовать в программе «residencia no lucrativa».

Специалисты нашей компании:

проведут аудит — проанализируют, подходят ли ваши средства в качестве доказательств финансовой независимости;

соберут финансовые документы;

сформируют полное досье под конкретное консульство (требования могут отличаться — например, одни учреждения требуют аффидевит с обязательством о неполучении дохода в Испании, в других он не нужен);

оформят официальные переводы на испанский, подготовят сопроводительные письма;

сопроводят клиента при подаче заявления и на всех дальнейших этапах процедуры, вплоть до получения ВНЖ Испании для финансово независимых.

В портфеле услуг Mirsatori есть и другие программы, по которым можно получить статус за рубежом с использованием цифровых активов, в том числе через прямой перевод из криптокошелька. Например, один из способов внесения инвестиций по программе гражданства Вануату допускает оплату в криптовалюте.

