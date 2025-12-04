Ozon банк начал выпускать дебетовые карты для иностранцев

Дебетовые карты для иностранцев, живущих в России, начал оформлять Ozon банк. Возможность открыть такую карту предоставляют гражданам более чем 90 стран, сообщили в кредитной организации.

Для оформления карты иностранцы предоставляют паспорт и документы, подтверждающие право пребывания в России.

Карта позволяет снимать до 3 млн руб. в месяц, делать переводы. Клиентам-иностранцам также доступны покупки со скидками на маркетплейсе и возможность получать зарплату на счет в банке. Ozon собирается в дальнейшем расширить число стран, граждане которых могут оформить карту.