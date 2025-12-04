04 Декабря 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Минпрос разработал новый стандарт среднего образования

Минпросвещения РФ разработало новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования, то есть для 10-11 классов. Это сделано во исполнение поручения президента РФ, касающегося повышения качества математического и естественно-научного образования.
В конце 2024 года Правительство РФ утвердило комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года, на что тоже ориентируется ФГОС.

Обязательными предметами в старших классах являются: русский язык, литература, родной язык и литература, иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физкультура. В республиках возможно изучение родного языка и литературы при наличии у школы таких возможностей. Изучение второго иностранного языка требует тех же условий.

Документ содержит перечень знаний, умений и навыков по каждому предмету, которыми должен обладать выпускник школы. Например, в математике это производные и интегралы.

Важно, что может быть как "обычное" обучение, не предусматривающее углубленного изучения отдельных предметов, так и углубленное изучение разных предметов в соответствии с профилем, которых всего шесть: агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально- экономический, технологический, универсальный. Данный вопрос ранее был камнем преткновения во многих школах, которые отказывались открывать универсальные классы, ссылаясь на "профильный" характер старшей школы.

Школы также обязаны предоставлять каждому ученику учебник в печатной форме по каждому предмету, по которому есть государственная итоговая аттестация.

Теги: образование


