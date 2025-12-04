Суд приговорил физика из РАН к 21 году по делу о госизмене

Суд в Москве приговорил к 21 году лишения свободы физика Артема Хорошилова по делу о госизмене и приготовлении к диверсии. Также ученый должен выплатить в размере 700 тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости, физик переводил средства украинским фондам, некоторые из которых поддерживали ВСУ. Также он участвовал в DDoS-атаке на один из российских сайтов и фотографировал железнодорожные пути рядом с военной частью в Подмосковье, купив до этого горючее.

Хорошилов был сотрудником института общей физики им. А.М. Прохорова (ИОФ РАН) в отделе низких температур и криогенной техники.

В прошлом году в Санкт-Петербурге вынесли приговор гендиректору и главному конструктору Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (ОАО "НИПГС") Александру Куранову, задержанному по делу о госизмене в 2021 году. Суд приговорил его к семи годам в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей. На сайте НИИ сообщалось, что под руководством Куранова проводились исследования по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция "Аякс") и основных направлений создания гиперзвуковых технологий.