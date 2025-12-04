Индия возьмет у России в аренду на десять лет атомную подлодку

Индия заплатит около $2 млрд за аренду российской атомной подводной лодки. Переговоры об этой сделке шли почти десять лет, передает Bloomberg.

Переговоры об аренде неоднократно заходили в тупик из-за несогласия сторон в вопросе цены. Сейчас условия договора окончательно согласованы. По данным агентства, в ноябре индийские официальные лица посетили российскую верфь, чтобы оценить ход строительства. Источники сообщают, что Индия ожидает передачу подлодки в течение двух ближайших лет, хотя техническая сложность проекта может сдвинуть сроки поставки.

Подводная лодка будет передана ВМС Индии на десять лет. Условия договора предусматривают, что субмарина будет использоваться для учений и не может быть задействована в активных боевых действиях. Предполагается, что на этой лодке Индия будет готовить моряков к эксплуатации собственных атомных лодок.

Предыдущая российская подводная лодка, арендованная Индией на десять лет, была возвращена в 2021 году после завершения контракта.