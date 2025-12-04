04 Декабря 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

На форуме "РОССИЯ ЗОВЕТ!" обсуждали, что станет триггером для инвестиционного ускорения России

Экономика переходит к интенсивной модели роста, внутренний инвестор — к зрелым стратегиям, а «сжатая пружина» рынка — к потенциальному рывку. На пленарной сессии форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» эксперты отметили, что привычка россиян «зарабатывать на деньгах» становится новой нормой, средства уходят с депозитов в инвестиции, а рынок готовится к волне IPO и масштабному притоку капитала.

Член правления ВТБ Виталий Сергейчук отметил, что после двух лет ускоренного роста экономика закономерно перешла к более сбалансированной динамике около 1% — это не торможение, а переход к интенсивной модели развития. «Прежние драйверы исчерпаны, следующий этап — это производительность, технологии, цифровизация и искусственный интеллект», — сказал он. Прибыли компаний стабилизировались на уровне 10–15%, рынок труда остаётся перегретым, а высокая ключевая ставка сдерживает часть инвестиционных проектов. Однако IT-сектор и инфраструктурные инициативы — от ВСМ Москва - Санкт-Петербург до дальневосточных промышленных кластеров — продолжают расти, формируя новые точки экономической активности.

По словам президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского, в этой же логике развивается и цифровая инфраструктура. Рост спроса на передачу данных и международную связь превращает цифровые коридоры в такие же точки притяжения инвестиций, как и крупные транспортные стройки. «Ростелеком» реализует несколько стратегических проектов в этой сфере: весной запускается высокоскоростная магистраль TNXT между Европой и Китаем, прорабатывается цифровой коридор «Север — Юг». В совокупности это создаёт новый класс инфраструктуры — технологической, который становится частью общего инвестиционного цикла страны.

(2025)|Фото: russiacalling.ru

Эксперты отметили, что меняется и структура сбережений россиян. Уровень накоплений вырос с 4% до 8%, а доходы по депозитам всё чаще перераспределяются в фонды денежного рынка, облигации и другие инструменты. Сергейчук сообщил, что более десяти компаний готовятся к выходу на IPO в 2026 году, что сопоставимо с лучшими годами для российского рынка. Дополнительным стимулом стало поручение Президента России о запуске специальной программы IPO.

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков подчеркнул, что российский рынок за последние годы прошёл фундаментальную трансформацию. Количество частных инвесторов достигло 40 миллионов — почти половины трудоспособного населения страны. «Рынок сегодня как сжатая пружина, готовая к рывку, когда появятся нужные триггеры», — отметил он.

Переток средств из депозитов в недвижимость, облигации и коллективные инвестиции показывает, что финансовая модель поведения становится всё более зрелой. Чебесков выделил коллективные инвестиции как главный инструмент следующего этапа роста: всё больше инвесторов переходят от попыток угадывать рынок к долгосрочным стратегиям через биржевые фонды и инструменты с низкими комиссиями. IPO «ДОМ.РФ» он назвал «реформой сознания», доказавшей, что публичный статус усиливает эффективность госкомпаний и способен стимулировать новую волну размещений.

Заместитель генерального директора Давид Овсепян, комментируя результаты IPO ДОМ.РФ, отметил, что размещение подтвердило глубину внутреннего спроса, а книга заявок была переподписана — прежде всего за счет розничных инвесторов. На решение инвесторов повлияли сильные показатели компании, прозрачная стратегия, дивидендная политика в размере 50% чистой прибыли и таргет по рентабельности свыше 21%. Публичный статус усилил корпоративное управление: компания перешла к ежемесячной отчетности и регулярным прогнозам, что повысило прозрачность и укрепило доверие рынка.

Председатель правления Московской биржи Виктор Жидков подчеркнул, что ключевой задачей ближайших лет остаётся расширение инвесторской базы. В 2025 году владельцы депозитов получат около 9,5 трлн рублей процентного дохода, но более 90% этих средств вернутся на депозиты. «Наша задача — показать, что существуют понятные альтернативы», — сказал он. Жидков отметил огромный потенциал массового инвестора: только в фондах денежного рынка уже аккумулировано свыше 1,25 трлн рублей, значительная часть — в виде регулярных небольших взносов. Это формирует устойчивый долгосрочный источник ликвидности. По его словам, искусственный интеллект должен стать навигатором, который помогает человеку подобрать подходящую стратегию, а главным драйвером рынка станут коллективные инвестиции. Инфраструктурно рынок к этому готов: фонды можно покупать практически в реальном времени — средства зачисляются в день сделки или на следующий рабочий день, комиссии становятся прозрачнее, механизмы сравнения управляющих компаний — проще и доступнее.

