Лариса Долина не отреагировала на приглашение в Госдуму

Народная артистка России Лариса Долина никак не отреагировала на приглашение депутатов Госдумы поучаствовать в круглом столе на тему мошенничества с квартирами. Инициатор приглашения звезды – депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев – считает, что Долиной "сейчас не до нас". Тем не менее, организаторы круглого стола еще попытаются связаться с ней через адвокатов артистки.

Примечательно, что Свищев считает Долину жертвой в этой ситуации.

"Никакой реакции не было, я думаю ей сейчас не до нас, понятно, что это резонансная ситуация, поэтому сейчас пытаемся связаться с её адвокатами и пригласить через адвокатов. Но мы пригласили большое количество экспертов, просто все почему-то сконцентрировались на Долиной, хотя это не самое главное. Самое главное, что мы пригласили пострадавшие стороны, их адвокатов, правоохранительные органы, риелторов. У нас, кстати, уже есть инициативы. Государство страдает, потому что упало огромное количество дел с недвижимостью, и людям нужна поддержка и гарантии защиты государством, и этого мы сейчас не можем обеспечить. Мы пригласили порядка 150 участников. Долина — одна из, там будет большое количество пострадавших", - приводит цитату депутата издание "Подъем".

В сети нет консенсуса по скандалу вокруг с Долиной, но значительная часть общества настроена против артистки, которой вернули квартиру. Даже бывший однопартиец Свищева, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов удивился, почему пригласили Долину, а не Полину Лурье – покупательницу квартиры Долиной, которая в результате осталась и без денег, и без квартиры. И, согласно "бабушкиной схеме", в этой ситуации именно она является жертвой.