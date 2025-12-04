Минпромторг намерен запретить школам и вузам закупать импортную робототехнику

Минпромторг намерен запретить покупать зарубежную образовательную робототехнику. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак на форуме "Электроника России 2025". Ведомство планирует включить это требование во все нормативные акты.

Сейчас в школах и вузах преобладают иностранные платформы и конструкторы, признал Шпак. Он дал поручение представителям робототехнических компаний, профильных ассоциаций, ведущих технических вузов и соответствующему департаменту Минпромторга в кратчайшие сроки разработать дорожную карту полного перехода образовательных программ на отечественные робототехнические платформы. Это единственный правильный путь, уверен он.

Как заверил представитель компании "Роботрек", производственные мощности отечественных предприятий уже сегодня могут закрыть потребности всех образовательных учреждений России, но из-за большого количества уже закупленной импортной продукции у российских производителей мало заказов, пишут "Ведомости".

Совокупный объем рынка только робототехнических конструкторов в России в 2024 году составил 14 млрд рублей, причем на школы приходится 64% рынка, 21% - на детские сады, а на вузы и колледжи - только 15%.

Крупнейшими потребителями роботов в промышленности России, по данным университета "Иннополис", являются предприятия фармацевтической отрасли (35%), пищевой промышленности (25%), автомобилестроения (15%), а также металлургии и машиностроения (15%). Рост степени роботизации необходим по причине нехватки кадров. Отрасли необходимо 12-15 тыс. специалистов, конструирующих роботов, и около 20 тыс. специалистов по их интеграции и наладке.