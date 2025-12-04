Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов

В Казани вынесли приговор подсудимому с необычным именем. 45-летний Исус Петрович Христос, инвалид II группы, осужден на два года условно за фиктивную регистрацию в своей квартире (площадью 32 квадрата) 45 мигрантов, передает РИА Новости.

Сообщается, что Исус Христос полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Дело казанского Исуса Христоса рассматривается уже больше полугода. В апреле мужчину оштрафовали по административной статье на 13 тыс. руб. все за тех же 45 мигрантов. Также еще на 60 тыс. руб. его оштрафовали за то, что он не явился в суд. Прокурор запрашивал штраф в 110 тыс. руб., адвокат указывал, что его подзащитный инвалид, признает вину и занимался нелегальной деятельностью от безденежья.