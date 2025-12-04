СК: Задержаны восемь сотрудников реабилитационных центров в Подмосковье

В Подмосковье задержаны восемь сотрудников двух реабилитационных центров, которые незаконно удерживали постояльцев. Об этом сообщает СУ СКР по региону. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, подозреваемые удерживали постояльцев под предлогом лечения от наркотической зависимости, систематически применяя к ним физическое насилие. Пострадавшие приехали в центры из разных регионов. За "лечение" они платили от 50 до 80 тысяч рублей ежемесячно.

По данным телеграм-каналов, один из задержанных - основатель элитного рехаба "Антонов PRO", который рекламировали многие знаменитости. Shot пишет, что один из постояльцев Максима Антонова в Видном пожаловался на зверские условия, после чего в центр нагрянули с проверкой силовики.

Недавно в Подмосковье была задержана Анна Хоботова, основательница сети реабилитационных центров для подростков, где, как считает следствие, детей удерживали и истязали. Следственный комитет сообщал, что в реабилитационных центрах сети (известно как минимум о двух визитах силовиков в такие заведения – в Подмосковье и в Екатеринбурге) пациентов "лечили от разного рода зависимостей". У некоторых подростков были множественные травмы, следы связывания, одного из детей госпитализировали без сознания.