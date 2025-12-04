Shot: Три человека отравились химическим веществом в многоэтажке в Москве

Три человека отравились химическим веществом в многоэтажном доме в Москве, пишет SHOT.

Инцидент произошел на Нижегородской улице, сейчас из девятиэтажки эвакуируют всех жителей.

По информации телеграм-канала, люди пострадали из-за средства против тараканов, которым обрабатывали квартиру на восьмом этаже. Сначала стало плохо жильцу этой квартиры, его увезли в тяжелом состоянии, затем - еще двум соседям.

На месте работают спасатели в костюмах химзащиты. Зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Напомним, ранее отца погибших в результате отравления инсектицидным средством детей приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в три года. Мужчина был признан виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По данным следствия, он превысил необходимую норму расхода средства и допустил попадание вещества на продукты, посуду, мебель и постельные принадлежности. При этом мужчина не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах после обработки и допустил детей в помещение.