МТС Live Холл предлагает екатеринбуржцам провести выходные с Павлом Волей

Жителей Екатеринбурга зовут провести выходные в компании известного комика России Павла Воли. Большой стендап пройдет уже в эти субботу и воскресенье на сцене МТС Live Холл.

"В этот раз в своем городе ты сможешь увидеть не просто смешное выступление комика. В каждой шутке Павла зрители узнают себя, ведь говорит он об обычных вещах, которые окружают нас, о простых и понятных ценностях. Павел шутит смело, смешно и понятно. Его простой, но пронзительный юмор покорит каждого зрителя", - говорится в анонсе мероприятия.

Стендап пройдет 6 и 7 декабря в 19.00. Билеты все еще доступны в продаже.

Павел Воля самый популярный и дерзкий комик, известный российской аудитории. Видео с его стендапом набирают миллионы просмотров, билеты на его выступления раскупают почти сразу. Уже долгие годы он является ведущим множества юмористических шоу, а его телепроекты выходят в прайм-тайм.