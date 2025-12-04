МУГИСО снова хочет перевести сельхозземли в Сысертском районе в промышленные

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) намерено оспорить решение суда, которое признало незаконным перевод участка 66:25:4306002:1137 в Сысертском районе из сельскохозяйственных в промышленные земли,сообщают активисты сообщества "Щит малой Родины".

Напомним, что речь идет о скандальной истории со строительством мусоросортировочного завода "Екатеринбург - Юг", для которого было необходимо изменить статус земель. Местные жители отвоевали участки и от возведения полигона отказались, однако 1 декабря МУГИСО подало апелляционную жалобу о несогласии с решением суда первой инстанции по делу об оспаривании перевода категории земельного участка 66:25:4306002:1137 в промышленные.

Активисты заявили, что вместе с юристами будут бороться до конца, даже если придется дойти до Верховного суда. Апелляционный суд пройдет в Санкт -Петербурге.

Концессионером строительства полигона выступало ООО "Экологические системы", подконтрольное близким к свердловскому экс-губернатору Евгению Куйвашеву бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. В мае по инициативе федерального Россельхознадзора участки были арестованы, а планы по строительству полигона в Сысертском районе отменил врио губернатора Денис Паслер.

Позднее Алексей Бобров отреагировал на расторжение концессии. А в сентябре бизнесмена и других топ-менеджеров "Корпорации СТС" и аффилированных с ней компаний задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Речь может идти о деятельности целой ОПГ. Следствие считает, что преступные схемы связаны с выделением субсидий из бюджета области.