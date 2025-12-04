В Общественной палате предлагают заменить бумажные паспорта россиян QR-кодами

В Общественной палате России предложили заменить бумажные паспорта россиян на электронные. В электронный паспорт предлагается внести все данные о гражданине – от полного имени и состояния здоровья до состава семьи и положенных льгот, такое мнение высказал заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.

По мнению Гриба, бумажные паспорта устарели, а электронный паспорт можно оснастить QR-кодом, который будет храниться на телефоне или другом устройстве, передает ТАСС.

Стоит отметить, что возможность предъявлять QR-код вместо паспорта у россиян и так скоро будет, но это будет исключительно добровольное использование. И в процессе предъявления кода будет показана только та информация, которая требуется, например, возраст гражданина, в то время как его семейное положение или прописка показаны не будут. В сентябре 2025 года правительство России подписало постановление о возможности использовать специальный QR-код в приложении "Госуслуги". QR-код будет доступен в сервисе "ГосДоки".

На первом этапе QR-код можно будет использовать в кино или музеях — при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, в магазинах — при покупке товаров 18+, при отправке или получении посылок и заказных писем.

Затем, как ожидается, QR-код будут принимать и в более "серьезных" случаях: в банках, МФЦ, салонах операторов связи, частных медорганизациях, при заселении в гостиницы.