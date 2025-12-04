Паслер анонсировал скорую реставрацию второго здания Свердловской детской филармонии

Второе здание Свердловской государственной детской филармонии начнут реставрировать в ближайшие месяцы. Об этом заявил губернатор Денис Паслер. По его словам, завершить работы должны к 2029 году.

"Свердловская государственная детская филармония — гордость нашего региона и важная часть многоступенчатой системы подготовки юных артистов в Свердловской области. В 2029 году музыкальному учреждению исполнится 50 лет. К этому событию реализуем большой проект по реставрации второго здания филармонии — исторического дома купцов Яковлевых — А. Е. Борчанинова на улице 8 Марта в Екатеринбурге. На эти цели в областном бюджете запланировано около 330 миллионов рублей", — написал Паслер в своих соцсетях.

Напомни, что усадьба была построена в 1860-х годах и является объектом культурного наследия. Ранее в ней проводились занятия хорового и инструментального отделений, но 18 лет назад здание пришло в аварийное состояние.

Планируется восстановить исторические интерьеры первых двух этажей, заменить кровлю и инженерные сети, а также создать дополнительный этаж в подкровельном пространстве, где расположатся репетиционные и учебные классы. Помимо этого, в особняке появится музыкальная гостиная с органом.

"Реставрация предполагает авторский и технический надзор, который будет вести Екатеринбургская специальная научно-реставрационная проектная мастерская. Планируем, что работы займут около двух лет и будут завершены в 2028 году. Таким образом, мы сохраним уникальный памятник истории и укрепим инфраструктуру детского музыкального искусства", — отметил глава региона.