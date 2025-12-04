ТМК получила награды конкурса корпоративных СМИ "МедиаЛидер 2025"

Корпоративные издания предприятий Трубной металлургической компании (ТМК) — "Северский рабочий", "Челябинский трубник", "Синарский трубник" и "Волжский трубник" — удостоены наград престижного конкурса лучших практик в сфере корпоративных коммуникаций "МедиаЛидер‑2025", сообщает пресс-служба ТМК.

В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок — более 600 — из разных регионов России, а также из-за рубежа. Участники оценивались в 23-х номинациях. Помимо призовых мест, издания удостоились специальных дипломов "Отличник конкурса" за высокопрофессиональный уровень исполнения.

Жюри отметило корпоративные газеты ТМК за оригинальность концепций, качество дизайна, выразительность иллюстраций и нестандартные подходы к подаче материала.