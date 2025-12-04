В Югре мошенники запугали школьницу и заставили ее предоставить доступ к банковскому счету бабушки

В Нефтеюганске школьница под угрозами злоумышленников предоставила доступ к банковскому счету бабушки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

64-летняя женщина обратилась в дежурную часть ОМВД с заявлением о дистанционной краже денег. Женщина сообщила, что обманули ее девятилетнюю внучку.

По словам югорчанки, школьница играла в мобильном телефоне в популярную игру. Вскоре ей под видом знаменитого блогера написал неизвестный, который предложил на выгодных условиях получить игровую валюту. После мошенники убедили девочку, что ее бабушку могут арестовать, а ее саму поставят на учет в правоохранительные органы.

Испугавшись, девочка следовала указаниям аферистов, отправила им скриншот главного экрана мобильного телефона бабушки, восстановила пароль и получила доступ к банковскому приложению, предоставив данные третьим лицам. В результате мошенники списали с банковских счетов более 540 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Максимальная санкция этой стать предусматривает до шести лет лишения свободы.



Сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению и задержанию причастных лиц.