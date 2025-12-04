В Каменске-Уральском третий день ищут 12-летнюю школьницу

В Каменске-Уральском пропала 12-летняя Екатерина. Девочку разыскивают уже третий день, сообщает поисковой отряд "ЛизаАлерт".

Школьница пропала 2 декабря и больше не выходит на связь. В последний раз ее видели в черном пуховике, черных джинсах и белых кроссовках.

Рост 160 см, нормальное телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза.

Всем, кто имеет полезную информацию о местонахождении Екатерины, просьба звонить волонтеру "Лиза Алерт" Юлии: 89222144527