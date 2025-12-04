Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 9 декабря, сообщает Кремль.

Начало - в 12:00 по московскому времени. Президент РФ в прямом эфире по традиции ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Прием вопросов будет осуществляться с 15:00 мск 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря.

Ранее сообщалось, что "Прямая линия" Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, в этом году будет без прямых включений с мест. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, жители регионов сами записывают видеообращения.