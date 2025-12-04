Чемпионка Европы по прыжкам в воду Лыскун сменила украинское гражданство на российское

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун поменяла украинское гражданство на российское.

23-летняя Лыскун родилась в Луганске, является чемпионкой Европы 2018 года в командных соревнованиях и чемпионкой Европы 2024 года в синхронных прыжках с вышки. На её счету также серебро чемпионата мира 2022 года в миксте.

Как рассказала сама спортсменка газете "Известия", на Украине девушка сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами. В последние годы на Украине Лыскун понимала, что не растёт.

"У нас все тренеры — гимнасты или батутисты. Как человек совершенно с другой отрасли может тебя чему-то обучить?", — сказала она.