Шла навстречу авто. В Екатеринбурге под колесами иномарки погибла 82-летняя пенсионерка

В Екатеринбурге водитель Suzuki SX4 допустил наезд на 82-летнюю женщину, что привело к смерти последней. Как сообщают в Госавтоинспекции, пенсионерка двигалась по дороге навстречу автомобилю в темной одежде и без световозвращающих элементов..

ДТП произошло 3 декабря в 21.20 на 1-ом км Чусовского тракта. По предварительной информации, водитель двигалась со стороны ЕКАД, но вдруг заметила кого-то, идущего ей навстречу справа по краю проезжей части. Водитель не успела вовремя затормозить и сбила пенсионерку. Последняя от полученных травм скончалась на месте.

За рулем оказалась 47-летняя местная жительница с 19-летним стажем вождения. На момент аварии была трезвой и ранее не привлекалась к административной ответственности. Она пояснила, что как только заметила пенсионерку, резко затормозила, но избежать наезда не удалось.

По факту происшествия назначено проведение расследования.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, повышенного внимания при движении в тёмное время суток и готовности к неожиданному появлению людей на проезжей части. Пешеходам настоятельно рекомендуется передвигаться по тротуарам, а при их отсутствии — по обочине навстречу потоку транспорта, используя в условиях недостаточной видимости световозвращающие элементы на одежде для обеспечения собственной безопасности.