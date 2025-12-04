Андрей Трубецкой: Сургутскому району выделены дополнительные средства на улучшение жилищных условий граждан

Сургутскому району выделены дополнительные средства на улучшение жилищных условий граждан. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой, передает корреспондент Накануне.RU.

В бюджет муниципального образования поступили дополнительные ассигнования из Югры, что позволило начать процедуру приобретение 66 новых квартир на сумму 358,7 млн рублей.

"Это существенный вклад в реализацию государственной программы "Строительство" по расселению аварийного жилья, не входящего в адресную программу", - подчеркнул Андрей Трубецкой.

Всего же на улучшение жилищных условий граждан в этом году в муниципалитете направлено 5,5 млрд рублей, что позволит улучшить жилищные условия порядка 1,3 тысячи семей. Уже приобретено 497 благоустроенных жилых помещений на сумму около 4 млрд рублей. Также 243 семьи, выбравшие денежную компенсацию, получили средства на общую сумму 895,9 млн рублей для самостоятельного решения жилищного вопроса. В рамках фенольного мероприятия освоено 693,4 млн рублей, эти средства позволили улучшить жилищные условия 97 семей.

"Для жителей отдаленных поселений, где строительство многоквартирных домов осложнено, организован переезд в близлежащие населенные пункты", - добавил Андрей Трубецкой.

Особое внимание уделяется поддержке семей участников специальной военной операции. В 2025 году на предоставление им целевых жилищных субсидий направлено 219,4 млн рублей.