В 2026 году запустят еще один российский мессенджер – "Молнию"

В начале 2026 года будет запущен еще один российский мессенджер – он получил название "Молния". Разработчики заявляют, что это приложение ориентировано на "международное взаимодействие, прежде всего с Китаем", передает ТАСС.

В мессенджер будут интегрированы и другие функции, обещают разработчики: "возможности коммуникаций, социальный контент, платежи, трансграничная торговля и сервисы для бизнеса".

Целевой аудиторией новой платформы будут не только бизнесмены, ведущие дела с Китаем, но и туристы и авторы контента, которые также нацелились на КНР.

В сентябре 2025 года в магазине приложений Google Play стал доступен сервис "Зосима" – это православный мессенджер, который, помимо прочего, помогает "следить за богослужениями и важными событиями храма". В разработке находятся функции "сообщения", "книги", "видео", "новости", "фото", "календарь" и "мероприятия". Год назад запуск "Зосимы" анонсировал президент фонда "Иннотех XXI" Алексей Агапов. Он отметил, что приложение разработали специально для проекта "Спаси и сохрани" по реставрации храмов Ярославской области. Название выбрали в честь святого Зосимы, игумена Соловецкого.