Минтруд представил первый семилетний прогноз трудовых потребностей РФ

Минтруд России впервые представил семилетний прогноз потребности экономики в кадрах.

Разработка такого прогноза была инициирована по поручению президента Владимира Путина, которое он дал правительству в сентябре 2023 года. Изначально планировался пятилетний горизонт планирования, но Минтруд расширил его до семи лет. Это было сделано для того, чтобы создать необходимый "зазор" для своевременной корректировки контрольных цифр приема в вузы и колледжи.

Прогноз станет основой для планирования подготовки специалистов со средним и высшим образованием, а также был учтен при формировании мероприятий нового национального проекта "Кадры", стартующего в 2025 году. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, общая кадровая потребность для замещения в течение семи лет оценивается в 12,2 млн человек. 11,7 млн из них потребуются для замещения выбывающих, в основном на пенсию, работников.

Министр также обозначил самые многочисленные сферы занятости: торговля — 13,4 млн человек, обрабатывающие производства — 10,6 млн человек, строительство — 6,8 млн челове, транспортировка и хранение — около 6 млн человек, образование — 5,5 млн человек. Наиболее значительный прирост занятых ожидается в обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, образовании, а также в науке и IT-секторе — от 135 до 226 тыс. новых работников в каждой из этих отраслей.

В то же время в торговле прогнозируется сокращение числа занятых. В Минтруде эту тенденцию связывают с ростом производительности труда в отрасли, отчасти обусловленным расширением онлайн-торговли, сообщает к 2032 году экономике нужно будет заместить порядка 12,2 млн работников сообщает "Коммерсант".