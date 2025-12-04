Казахстан может остановить транзит российской нефти в Китай из-за санкций против "Роснефти"

Санкции США создают новую проблему для российского нефтяного экспорта.

Теперь под удар попал трубопроводный транзит в Китай через Казахстан. Как передает RTVI, из-за ограничений против "Роснефти" дальнейшая судьба нефтепровода Атасу-Алашанькоу (10 млн тонн в год) зависит от решения Вашингтона. Казахстан, чей "Казтрансойл" зарабатывает на транзите, пытается получить от Вашингтона "зеленый свет" в виде генеральной лицензии.

Отказ будет означать для Астаны сложный выбор между экономическими интересами и риском попасть под вторичные санкции.

На этом фоне морские поставки российской нефти в Китай, хоть и сократились, по прогнозам аналитиков Kpler, могут восстановиться благодаря гибкой схеме со скидками и новыми посредниками. Таким образом, санкции продолжают переформатировать логистику российского энергоэкспорта.

Напомним, в первой половине ноября скидка на российскую нефть Urals по отношению к марке Brent при отгрузке из ключевых портов Приморска и Новороссийска достигла $18,4 за баррель.