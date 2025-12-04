Глава ВТБ призвал разграничить роли банков и маркетплейсов

Глава ВТБ Андрей Костин выступил за законодательное разграничение функций банков и маркетплейсов.

По его мнению, это необходимо для обеспечения равной конкуренции. Свою позицию он иллюстрировал анекдотом: "Нищий семечками торгует, у него другой нищий доллар попросил, а он говорит: “У меня договор с Bank of New York, я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует”".

Однако эта инициатива может встретить сопротивление со стороны потребителей. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство клиентов маркетплейсов (64%) отрицательно относятся к возможному запрету на предоставление скидок при использовании "родных" финансовых сервисов площадок, сообщает Forbes.

Ранее сообщалось, что Центральный банк попросил проверить ситуацию со скидками Федеральную антимонопольную службу. А в ЦБ, в свою очередь, с жалобами обращались "классические" банки. Они считают, что пресловутые скидки – это ограничение конкуренции со стороны маркетплейсов. Сами же онлайн-платформы говорят о программах лояльности, которые законом не запрещены.