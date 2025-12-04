В СПЧ призвали ввести учет вернувшихся с фронта экс-заключенных

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил ввести особый учет для бывших заключенных, вернувшихся со спецоперации после помилования, особенно осужденных за тяжкие преступления.

По его словам, эта инициатива пока не находит поддержки, так как "никому не хочется за это браться". Фадеев подчеркнул, что такой учет не должен ущемлять права: он видит его как социальную помощь в трудоустройстве и адаптации. "Это же люди с войны возвращаются, и непростые люди", — указал он.

При этом глава СПЧ выступил против обязательной диспансеризации для всех ветеранов, разделяя их и "недавних заключенных по тяжелым статьям". Он пояснил, что в обществе существует тревога по поводу тех, кто, отбыв не весь срок за серьезное преступление, вернулся с фронта. "А когда нет таких "отягчающих" обстоятельств, ну зачем мы будем заставлять этих людей? Они свободные люди", — заключил Фадеев, сообщает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что статус ветерана боевых действий начнут присуждать и военным, ушедшим на спецоперацию из мест лишения свободы.